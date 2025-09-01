Барабанні гальма: коли їхнє використання доцільне

Барабанним називають механізм гальм, у якому гальмівні колодки притискаються до внутрішньої поверхні обертового барабана й створюють тертя, що сповільнює колесо. Підібрати й придбати комплектуючі до такої системи можна тут: https://strans-shop.com.ua/.

Якщо вам потрібні запчастини до вантажівок, варто завітати до інтернет-магазину Strans. Тут представлено понад 100 000 найменувань товарів для самостійного дрібного ремонту, діагностики чи оснащення СТО. Для прямих поставок без посередників компанія співпрацює з провідними європейськими виробниками.

Переваги та недоліки барабанних гальм

Ця система отримала таку назву тому, що її основним елементом є барабан, який обертається разом з колесом. Його встановлюють на задню вісь або маточину. Він являє собою литий порожнистий циліндр з фланцем, зазвичай чавунний, рідше алюмінієвий. Зустрічаються також моделі зі сталевим фланцем.

Складовими барабанних гальм також є фрикційні колодки, які розсуваються та притискаються зсередини до барабана під тиском гідравлічної рідини. У результаті колесо разом з барабаном обертається повільніше, швидкість автомобіля знижується. До складу системи входять також гідроциліндр і пружини.

Щоб зрозуміти, чи вигідно використовувати барабанні гальма, варто розглянути їхні плюси та мінуси:

Переваги Недоліки Доступна ціна. Деталей у складі багато, проте всі вони коштують недорого Схильність до перегріву. Барабанні гальма дуже чутливі до критичного підвищення температури Тривала експлуатація. Механізми зношуються повільно завдяки тому, що в гальмуванні задіяна велика площа накладок і барабана Велика вага. Через це погіршується комфортність ходової Захист від бруду. Порожнина барабана закрита, туди може потрапити тільки вода Низька технологічність. Барабанні гальма складають вручну, адже в їх конструкції багато дрібних деталей Проста конструкція стоянкового гальма. Його використання та ремонт не створюють проблем

Сфери застосування барабанних гальм

На сучасних автомобілях такі системи використовуються рідше, ніж дискові. Це повʼязано в першу чергу зі складністю конструкції та необхідністю збирати гальма вручну. Найчастіше барабанні гальма можна зустріти:

на задніх колесах легкових автомобілів. Барабанні гальма забезпечують достатню потужність для цієї осі, вона витримає менше навантажень, ніж передня;

на недорогих машинах, особливо вітчизняного виробництва. Барабанні гальма коштують дешевше, тому не збільшують вартість транспортного засобу;

у конструкції стоянкових гальмівних систем. Барабанні гальма здатні надійно зафіксувати автомобіль на місці.

Такі системи використовують і в конструкції спецтехніки. Зокрема, барабанні гальма застосовуються на тракторах, адже здатні працювати в складних умовах і постійно зберігають високу стійкість.

Варто враховувати й той факт, що в деяких випадках барабанні гальма абсолютно не підходять. Наприклад, їх не використовують в спортивних автомобілях через низьку ефективність під час їзди на високих швидкостях та схильність до перегріву при інтенсивних гальмуваннях.

Чому виробники досі використовують барабанні гальма

Як стверджують фахівці інтернет-магазину Strans, це повʼязано з низькою вартістю такої конструкції та можливістю зекономити кошти на виробництві автомобіля. Колодки барабанних гальм мають більшу робочу поверхню, тому зношуються повільніше, відповідно, витрати на обслуговування задньої осі будуть нижчими.

Таку конструкцію використовують і через те, що вона закрита, тобто її складові добре захищені від пилу, бруду та інших негативних впливів. Барабанні гальма найкраще підходять і для електромобілів, адже вони не іржавіють під час тривалої бездіяльності через рекуперативне гальмування.

Порівняння з дисковими гальмами

Барабанна конструкція коштує дешевше, є простішою та краще захищена від води, пилу й бруду. Завдяки цим моментам вона особливо стійка до використання в складних умовах. Через приховане розташування колодки зношуються повільніше, також у цю систему простіше інтегрувати ручник.

Разом з тим дискові гальма більш ефективні, адже забезпечують потужне зусилля при зупинці й краще розсіюють тепло. Вони чудово показують себе під час їзди на швидкості або в гірських умовах, де доводиться часто гальмувати. Дискові системи не закриті, тому їх зручніше перевіряти, можна швидко й легко замінити.

Автомобілі з барабанними гальмами краще підходять для розміреної їзди по місту, парковки або використання в складних умовах. Їх вибирають ті, кого влаштовує звичайний, неагресивний стиль водіння. Для стабільної роботи барабанні гальма потрібно просушувати після мийки й давати охолонути перед використанням ручника.

Придбати комплектуючі для такої системи пропонує онлайн-магазин запчастин до вантажівок Strans. Тут можна замовити все необхідне для профілактичного огляду, ремонту, швидкого відновлення функцій в дорозі. Завдяки швидкій логістиці товари по Україні можна отримати вже в день замовлення.