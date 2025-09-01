В Україні в останній тиждень серпня померли 14 людей, які хворіли на COVID-19

Про це інформує Центр громадського здоров’я України.

Вказано, що за даними епіднагляду, в усіх областях України, без врахування Луганської та Запорізької, з 25 до 31 серпня було зареєстровано 10 622 випадків позитивного результату на COVID-19. Це на 46,2% більше порівняно з попереднім тижнем, коли було зареєстровано 7265 випадків. Крім того, упродовж тижня зафіксували 14 летальних випадків серед хворих із позитивним результатом на SARS-CoV-2.

«Якщо порівнювати з епідситуацією за 2024 рік, то за чотири тижні 2025 року з 4 до 31 серпня зареєстровано у 2 рази менше випадків захворювання, ніж за аналогічний період торік: 22 627 проти 45 500 випадків відповідно. Щодо нових субваріантів штаму Омікрон NB.1.8.1 Німбус та XFG Стратус, в Україні станом на 25.08.2025 року за результатами секвенування позитивних клінічних зразків підтверджено три випадки інфікування субваріантом на Німбус та 125 на Стратус», — йдеться у повідомленні.