Бригадному генералу СБУ Вітюку оголосили підозру в незаконному збагаченні

Про це інформують САП і НАБУ.

За даними слідства, у грудні 2023 року посадовець СБУ придбав квартиру за 21,6 млн грн та оформив її на члена сім’ї, а саме дружину. Водночас за договором її вартість становить 12,8 млн грн. Для обґрунтування походження коштів дружина підозрюваного вказала, що заробила їх як ФОП, надаючи від лютого 2022 року юридичні та консалтингові послуги.

«Слідчі встановили, що на рахунки ФОПа дійсно надходили кошти за начебто надання юридичних та консалтингових послуг. Проте від особи, яка підозрюється у заволодінні коштами АТ «Укрзалізниця» у складі злочинної організованої групи, а також від компаній, які контролюються зазначеною особою.Зібрані докази свідчать, що такі послуги не надавалися, а компанії мають ознаки фіктивності», — йдеться у повідомленні.

Крім того, немає підтвердження законного походження решти витрачених на купівлю квартири коштів у розмірі 8,8 млн грн.

Тому посадовцеві СБУ оголосили підозру у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні (ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 КК України).