Покупаем технику с выгодой и гарантией в МТА

Когда мой старый телефон начал глючить, а ноутбук уже не справлялся с играми, я решил, что время для апгрейда. Знакомый посоветовал заглянуть в MTA – магазин, уже более 20 лет радующий украинцев качественной техникой. И это было как попасть в десятку! На сайте MTA я нашел все, что нужно от крутых геймерских ноутбуков до простых аксессуаров. Цены оказались настолько приятными, что я сразу начал сравнивать предложения и MTA выиграла. К тому же гарантия есть на все – даже на чехол для смартфона. Вот как я обновил свои гаджеты и почему теперь всем советую этот магазин.

Выбор на любой вкус

Первое, что меня поразило на mta.ua – это ассортимент. Более 200 тысяч товаров от 400 брендов! Я искал что-нибудь для игр и работы, и фильтры на сайте помогли за пару минут найти идеальный вариант. Здесь есть все: от смартфонов (Samsung, Apple, Xiaomi, Realme) до смарт-часов, аудиотехники, бытовых приборов и даже гаджетов для военных. Новинки, такие как свежие модели iPhone, появляются в MTA быстрее, чем в других магазинах. А бренды типа Asus, Dyson, Philips или DJI всегда налицо. Вот что я увидел в каталоге:

Смартфоны с мощными камерами и аккумуляторами;

Умные пылесосы для легкой уборки;

Геймерские аксессуары для крутых игр;

Техника для здоровья и красоты;

Специальные гаджеты для военных.

Фильтры по цене, характеристикам или бренду сделали поиск быстрым и удобным – я сразу нашел то, что нужно.

Каталог интернет-магазина цифровой техники

Ноутбуки MSI: мощность по доступной цене

Особенно меня заинтересовал раздел с ноутбуками, ведь я искал что-нибудь мощное для игр. У MTA огромный выбор моделей, но моим вниманием завладели ноуты MSI. В частности, MSI Cyborg 15 (A13VF-1485XPL) Black стал моим выбором. Этот ноутбук – настоящая находка для геймеров: крутая графика, быстрый процессор, стильный дизайн и экран, делающий каждую игру незабываемой. А сколько стоит ноутбук такого уровня? В MTA я нашел его по цене значительно ниже, чем в других магазинах, особенно с учетом акций. MSI в MTA – это не только о геймерских моделях, но и о ноутбуках для работы или обучения, поэтому каждый найдет что-то для себя.

Б/у техника: качество за меньшие деньги

На новый смартфон бюджет был ограничен, поэтому я обратился в раздел подержанной техники. У MTA есть б/у смартфоны, ноутбуки, смарт-часы и приставки в идеальном состоянии. Я взял подержанный Google Pixel – он выглядел как новый, но стоил гораздо дешевле. Перед продажей гаджет проверили, настроили, установили нужные приложения – просто взял и начал пользоваться. А главное – на него дали гарантию, которую можно продлить. Вот почему я выбрал б/у технику в MTA:

Цена значительно ниже, чем новые модели;

Гарантия как на новую технику;

Проверка состояния перед продажей;

Настройка гаджета сразу в магазине.

Ассортимент с подержанной техникой на сайте МТА

Обмен гаджетов: просто и выгодно

У меня дома лежал старый планшет, который я давно не использовал. У MTA есть программа trade-in, и я решил ею воспользоваться. Принес планшет в магазин, через 5 минут получил оценку и выбрал новые смарт-часы со скидкой. Процесс был столь легким, что я даже не ожидал. Особенно выгодно обменивать технику Apple – ее оценивают щедро. В программе принимают:

Смартфоны;

Планшеты;

Смарт-часы;

Игровые консоли.

Цена зависит от состояния гаджета, но все прозрачно и без сюрпризов.

Условия обмена гаджетов в интернет-магазине МТА

Почему MTA заслуживает доверия

Команда MTA – это люди, реально знающие свое дело. В колл-центре мне помогли купить ноутбук, рассказали о скидках и объяснили, как оформить рассрочку.

И напоследок – МTA радует акциями. На первую покупку я получил 200 грн скидки, а кэшбек 20% прибавил приятных эмоций. Мой ноутбук MSI Cyborg 15 приехал за 2 дня, идеально упакован. Для военных есть специальные предложения – просто укажите статус при заказе и вам сделают скидку. Это действует и для родных, если вы забираете товар в магазине.