 
  »

Європа не може чинити достатній тиск на Путіна, аби зупинити війну, — Мерц

Про це пише t-online.

«Що мене турбує, а також, я хочу визнати, це той факт, що ми, як європейці у світі, наразі не граємо тієї ролі, яку ми насправді хочемо грати. І яку нам довелося б грати, щоб наші інтереси були достатньо захищені», – заявив Мерц.

Як приклад німецький канцлер навів ситуацію з війною Росії проти України.

«Наразі ми не можемо чинити достатній тиск на Путіна, щоб закінчити цю війну», – пояснив він, додавши, що європейці залежать від США.

Зокрема, політик підкреслив, що зараз Бразилія, Індія та Китай починать нові партнерські відносини з росіянами.

Сентябрь 5th, 2025 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  