Європа не може чинити достатній тиск на Путіна, аби зупинити війну, — Мерц

Про це пише t-online.

«Що мене турбує, а також, я хочу визнати, це той факт, що ми, як європейці у світі, наразі не граємо тієї ролі, яку ми насправді хочемо грати. І яку нам довелося б грати, щоб наші інтереси були достатньо захищені», – заявив Мерц.

Як приклад німецький канцлер навів ситуацію з війною Росії проти України.

«Наразі ми не можемо чинити достатній тиск на Путіна, щоб закінчити цю війну», – пояснив він, додавши, що європейці залежать від США.

Зокрема, політик підкреслив, що зараз Бразилія, Індія та Китай починать нові партнерські відносини з росіянами.