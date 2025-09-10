«Найприбутковіший рік»: статки Трампа у 2025 зросли до $7,3 млрд

Про це пише Forbes USA.

Видання назвало 2025 рік найприбутковішим у житті Трампа. З початку другої каденції його статки зросли до $7,3 млрд, порівняно з $4,3, коли він балотувався на посаду президента.

«Жоден президент в історії США не використовував свою владу, щоб отримати такий величезний прибуток, як Трамп. Його основний засіб збагачення – криптовалюта – клас активів, повний ажіотажу та вразливий до регуляторів», – йдеться в матеріалі.

Так, за останній рік Трамп найбільше заробив коштів на:

мемкоїнах – $710 млн;

ліквідних активах – $660 млн;

ліцензійному та управлінському бізнесі – $410 млн;

судовій перемозі – $470 млн;

токенах World Liberty Financial – $340 млн;

бізнесі стейблкойнів – $240 млн.

Зокрема, на посаді глави Білого дому Дональд Трамп послабив регуляторний нагляд за криптовалютами й підтримав законодавчі зміни для її розвитку: це гарантує, що «він особисто отримає вигоду від конфлікту інтересів».

Так, мемкоїни Трампа спочатку протягом трьох місяців були заблоковані, а зараз – розблоковуються щодня, що приносить американському лідеру десятки мільйонів доларів щотижня.

Водночас криптовалютний проєкт World Liberty Financial, який Трамп запустив із трьома синами у вересні 2024 року, продовжує продавати токени, зокрема й сумнівним покупцям. Він уже заробив близько $1,4 млрд, близько 75% з яких отримують Трампи.

Куди Дональд Трамп спрямовує гроші

За даними Forbes USA, президент Штатів погасив борг у $114 млн за хмарочос на Волл-стріт, 40. Також він закрив кредити на загальну суму близько $15 млн та інвестував у муніципальні та корпоративні облігації.

Зараз Дональд Трамп посідає 201 місце з 400 у рейтингу Forbes найбагатших людей США.