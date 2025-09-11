 
  »

Фон дер Ляєн заявила про намір побудувати «стіну проти дронів» вздовж кордону з РФ

Про це Зеленський написав у telegram.

«Україна готова надати Польщі наявні необхідні дані щодо цього російського удару. Україна готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від таких російських викликів. Очевидно, що російська агресія є загрозою для кожної незалежної нації в нашому регіоні. І відповідно, тільки спільні та скоординовані дії можуть гарантувати надійну безпеку», – заявив український лідер.

За його словами, наразі відомо про 8 БПЛА РФ, які порушили польський повітряний простір.

Зеленський нагадав, що Київ давно пропонує партнерам створити спільну систему протиповітряного захисту та забезпечувати гарантоване збиття «шахедів», інших дронів і ракет завдяки обʼєднаній силі української бойової авіації та ППО.

«Росія повинна відчути, що відповіддю на цей ескалаційний крок і тим більше на спробу приниження однієї з ключових європейських країн буде чітка та сильна відповідь усіх партнерів», – підкреслив він.

Водночас Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Євросоюз запустить програму Eastern Flank Watch («Спостереження за східним флангом»), аби посилити нагляд у режимі реального часу за країнами, як мають спільні кордони з Росією.

Сентябрь 11th, 2025 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  