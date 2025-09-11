Фон дер Ляєн заявила про намір побудувати «стіну проти дронів» вздовж кордону з РФ

Про це Зеленський написав у telegram.

«Україна готова надати Польщі наявні необхідні дані щодо цього російського удару. Україна готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від таких російських викликів. Очевидно, що російська агресія є загрозою для кожної незалежної нації в нашому регіоні. І відповідно, тільки спільні та скоординовані дії можуть гарантувати надійну безпеку», – заявив український лідер.

За його словами, наразі відомо про 8 БПЛА РФ, які порушили польський повітряний простір.

Зеленський нагадав, що Київ давно пропонує партнерам створити спільну систему протиповітряного захисту та забезпечувати гарантоване збиття «шахедів», інших дронів і ракет завдяки обʼєднаній силі української бойової авіації та ППО.

«Росія повинна відчути, що відповіддю на цей ескалаційний крок і тим більше на спробу приниження однієї з ключових європейських країн буде чітка та сильна відповідь усіх партнерів», – підкреслив він.

Водночас Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Євросоюз запустить програму Eastern Flank Watch («Спостереження за східним флангом»), аби посилити нагляд у режимі реального часу за країнами, як мають спільні кордони з Росією.