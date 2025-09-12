В Україні очікують підвищення тарифів на комунальні послуги

З 2022 року в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги для населення на період дії воєнного стану та впродовж шести місяців з моменту його завершення. Утім, під дію цього мораторію потрапляють не усі послуги, а лише газопостачання (йдеться як безпосередньо ціну на газ, так і тарифів на доставку), тепло та гарячу воду. Натомість на електроенергію, вивезення сміття та холодну воду він не діє.

Очевидно, на момент встановлення мораторію не сподівались, що воєнний стан затягнеться так надовго, тож останнім часом з’являється все більше повідомлень, які свідчать, що уже з наступного року дію мораторію можуть зупинити.

НБУ прогнозує поступове підвищення тарифів з 2026

«НБУ припускає, що до кінця 2025 року чинні тарифи на електроенергію, газ, опалення та постачання гарячої води не переглядатимуться. Проте з огляду на складну ситуацію в енергетиці припускається, що у 2026 році розпочнеться поступове приведення цих тарифів до їх економічно обґрунтованих рівнів», – йшлось в інфляційному звіті НБУ за липень 2025.

При цьому у Нацбанку зазначали, що проблеми може викликати як різке підвищення тарифів, так і утримання їх на поточному рівні.

«Значне підвищення вартості енергоносіїв для швидкого усунення дисбалансів в енергетичному секторі стане джерелом додаткового інфляційного тиску та зумовить потребу в значному збільшенні субсидій для населення. Натомість триваліше відтермінування рішень щодо приведення тарифів на послуги ЖКГ у відповідність до економічно обґрунтованих рівнів призведе до нижчого рівня інфляції, але накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси та погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній. Це посилюватиме ризики нестабільності на енергоринку, погіршуватиме інвестиційний потенціал галузі, а ціновий тиск лише відкладатиметься на майбутнє», – йдеться у звіті НБУ.

Про те, що підтримка цін на комунальні послуги на рівні 2022 надто дорого обходиться бюджету, заявив також перший заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук.

«Якщо говорити більш конкретно про коригування цін на житлово-комунальні тарифи, то ми також чудово розуміємо, що сьогоднішнє субсидіювання цін є достатньо дорогим для держави. Це створює додатковий тиск на бюджет, на квазібюджетні баланси. Тому рано чи пізно це все одно треба буде вирівнювати. На нашу думку, більша прогнозованість та передбачуваність політики в цій сфері допомогла б, в тому числі нам краще передбачати і управляти інфляційними процесами», – заявив перший заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».