ЄС обговорює новий механізм передачі Україні заморожених російських активів – ЗМІ

Європейська комісія вивчає нову схему, яка може дозволити направити мільярди євро заморожених російських активів на підтримку України. Як повідомляє видання, йдеться про обмін коштів на векселі, гарантовані Євросоюзом.

Західні країни мають право вилучати відсотки з цих активів, проте юридично не можуть експропріювати сам капітал. Нова пропозиція, яку один із європейських чиновників назвав «юридично креативною», могла б відкрити додатковий потік фінансування без формального вилучення коштів.

За інформацією чотирьох обізнаних співрозмовників, ідею обговорили у Брюсселі на зустрічі заступників міністрів фінансів. Реакція була стримано позитивною, але конкретних рішень поки що не ухвалили. Офіційна пропозиція може з’явитися найближчим часом.

Після вторгнення Росії в Україну у 2022 році в ЄС заморожено майже 200 млрд євро російських активів, більшість з яких зберігається у бельгійській компанії Euroclear. Дотепер відсотки від них використовувалися для фінансування частки ЄС у кредиті G7 на 45 млрд євро, який уже майже повністю передано Києву.

Очікується, що наступного року Україна зіткнеться з бюджетним дефіцитом у 8 млрд євро, і тому в Брюсселі шукають нові шляхи стабільного фінансування.