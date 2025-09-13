Бахмут, Вінниця, Дніпро, Ужгород і Миколаїв відзначають День міста: що їх об’єднує і що робить унікальними

Одразу п’ять українських міст – Бахмут, Вінниця, Дніпро, Ужгород та Миколаїв – святкують свої Дні міста. Попри різні історії та характери, їх єднають спільні риси: усі розташовані на річках, були важливими транспортними вузлами та стали осередками освіти й індустрії.

Кожне місто має і свої унікальні риси. Бахмут, який бере початок від слободи XVII століття, вирізняється історією прикордонної фортеці. У Вінниці особливим символом є Музей трамвая, в Ужгороді — кафе-музей “Під замком”, у Дніпрі — Музей Пам’яті єврейського народу і Голокосту, а в Миколаєві — музей суднобудування.

Бахмутський музей Писанки нині не працює через окупацію, але його майстер продовжує діяльність на Донеччині.

Об’єднує ці міста не лише день народження, а й приналежність до незалежної України. Кожне з них формує обличчя країни — водночас спільними цінностями та власною неповторністю.