У Легниці зрізали хрест із головного купола храму УГКЦ напередодні свята Воздвиження

У польському місті Легниця невідомі пошкодили дах і зрізали хрест із головного купола храму Успіння Пресвятої Богородиці Української Греко-Католицької Церкви. Інцидент стався напередодні великого християнського свята — Воздвиження Чесного Хреста.

Про подію повідомив посол України в Польщі Василь Боднар. Він назвав інцидент тривожним і обурливим для української громади, підкресливши, що пошкодження святинь є неприйнятним.

Посольство України направило ноту протесту до МЗС Польщі, а Генеральне консульство у Вроцлаві звернулося до місцевої поліції з вимогою провести розслідування та покарати винних.

«Закликаю правоохоронні органи Польщі зробити все можливе, щоб цей та подібні злочини завершилися судовими вироками відповідно до законодавства», – наголосив дипломат.

Боднар також звернувся до польських партнерів із закликом реагувати на прояви антиукраїнських тенденцій, підкресливши, що руйнування церков неприпустиме для обох народів.