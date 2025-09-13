Бахмут, Вінниця, Дніпро, Ужгород і Миколаїв відзначають День міста: що їх об’єднує і що робить унікальними Дрони атакували нафтопереробний завод у російській Уфі за 1 350 км від України » Українець Ярослав Ткач побив рекорд Європи у скелелазінні на швидкість Український спортсмен Ярослав Ткач встановив новий рекорд Європи у швидкісному скелелазінні під час кваліфікації етапу Кубка світу. Про це повідомив НОК України. На доріжці А Ткач показав результат 4,936 секунди, а на доріжці В зупинився за крок від власного рекорду – 4,946. Таким чином він двічі подолав трасу менш ніж за п’ять секунд і перевершив показник італійця Маттео Цурлоні (4,94 с), встановлений на Олімпійських іграх у Парижі. Нагадаємо, влітку Ярослав Ткач здобув золоту медаль Кубка Європи зі скелелазіння.