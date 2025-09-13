«  
Українець Ярослав Ткач побив рекорд Європи у скелелазінні на швидкість

Український спортсмен Ярослав Ткач встановив новий рекорд Європи у швидкісному скелелазінні під час кваліфікації етапу Кубка світу. Про це повідомив НОК України.

На доріжці А Ткач показав результат 4,936 секунди, а на доріжці В зупинився за крок від власного рекорду – 4,946. Таким чином він двічі подолав трасу менш ніж за п’ять секунд і перевершив показник італійця Маттео Цурлоні (4,94 с), встановлений на Олімпійських іграх у Парижі.

Нагадаємо, влітку Ярослав Ткач здобув золоту медаль Кубка Європи зі скелелазіння.

