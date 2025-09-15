ЄС обговорює новий механізм передачі Україні заморожених російських активів – ЗМІ » Кабмін ухвалив проєкт державного бюджету України на 2026 рік Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко оголосила про ухвалення проєкту Державного бюджету на 2026 рік, який уже передано на розгляд Верховної Ради. Пріоритетом документа визначено безпеку, оборону та соціальну підтримку громадян у час війни Про це вона написала у фейсбук. «Зараз вся Україна має бути у Війську або для Війська. Це відображає і державний бюджет 2026», — заявила очільниця уряду. Основні фінансові параметри бюджету Видатки: 4,8 трлн грн (+415 млрд грн порівняно з 2025 роком).

Доходи: 2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд грн або +18,8% від 2025 року).

Дефіцит: прогнозується до 18,4% ВВП (на 3,9 відсоткових пункти менше, ніж у 2025 році).

Потреба у зовнішньому фінансуванні: 2 трлн 79 млрд грн. Видатки на оборону і безпеку Загалом на сектор безпеки та оборони: 2,8 трлн грн (27,2% ВВП, +168,6 млрд грн від 2025 року).

Виробництво зброї: щонайменше 44,3 млрд грн — українські боєприпаси, ракети, протиракетна оборона, авіаційна та бронетехніка.

Пріоритет — грошове забезпечення військових, підтримка їхніх родин, посилення протиповітряної оборони, розвиток власних оборонних технологій, у тому числі дронів. Освіта Загальні видатки: 265,4 млрд грн (+66,5 млрд грн від 2025 року).

Підвищення зарплат вчителів на 50% у два етапи: +30% з 1 січня 2026 року, +20% з 1 вересня 2026 року.

Безкоштовне харчування для 4,4 млн школярів 1–11 класів з 1 жовтня 2026 року.

Стипендії для студентів — збільшення удвічі для понад 163 тисяч осіб з 1 вересня 2026 року. Наука Фінансування: 19,9 млрд грн (+5,4 млрд грн від 2025 року).

Передбачено підтримку молодих вчених, фінансування ключових наукових установ, створення оборонних дослідницьких центрів, розробки для бізнесу. Охорона здоров’я Загальні видатки: 258 млрд грн (+38 млрд грн від 2025 року).

Зарплати лікарів первинної та екстреної допомоги — до 35 тис. грн, особливі надбавки медикам у прифронтових регіонах.

Програма медичних гарантій — 191,6 млрд грн (+16,1 млрд грн від 2025 року).

Безкоштовні ліки для хронічних хворих (серцево-судинні, діабет тощо).

Чекап 40+: 10 млрд грн на скринінг здоров’я для громадян віком від 40 років. Пенсійне забезпечення Загальні видатки: 1 трлн 27 млрд грн (+123,4 млрд грн від 2025 року).

Передбачена індексація пенсій. Соціальна сфера Фінансування: 467,1 млрд грн (+45,3 млрд грн від 2025 року).

Допомога внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, протезування, програми «єЯсла» та «Пакунок школяра».

Новий напрям — підтримка демографічного розвитку: 24,5 млрд грн (допологова допомога, одноразові виплати при народженні, догляд за дитиною до 1 року). Ветеранська політика Видатки: 17,9 млрд грн (+6,1 млрд грн від 2025 року).

Компенсації на житло для ветеранів з інвалідністю І–ІІ групи, заходи з інтеграції, ветеранські простори.

Додатково: 0,8 млрд грн на стоматологію для ветеранів.