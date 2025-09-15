 
  »

Кабмін ухвалив проєкт державного бюджету України на 2026 рік

Про це вона написала у фейсбук.

«Зараз вся Україна має бути у Війську або для Війська. Це відображає і державний бюджет 2026», — заявила очільниця уряду.

Основні фінансові параметри бюджету

  • Видатки: 4,8 трлн грн (+415 млрд грн порівняно з 2025 роком).
  • Доходи: 2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд грн або +18,8% від 2025 року).
  • Дефіцит: прогнозується до 18,4% ВВП (на 3,9 відсоткових пункти менше, ніж у 2025 році).
  • Потреба у зовнішньому фінансуванні: 2 трлн 79 млрд грн.

Видатки на оборону і безпеку

  • Загалом на сектор безпеки та оборони: 2,8 трлн грн (27,2% ВВП, +168,6 млрд грн від 2025 року).
  • Виробництво зброї: щонайменше 44,3 млрд грн — українські боєприпаси, ракети, протиракетна оборона, авіаційна та бронетехніка.
  • Пріоритет — грошове забезпечення військових, підтримка їхніх родин, посилення протиповітряної оборони, розвиток власних оборонних технологій, у тому числі дронів.

Освіта

  • Загальні видатки: 265,4 млрд грн (+66,5 млрд грн від 2025 року).
  • Підвищення зарплат вчителів на 50% у два етапи: +30% з 1 січня 2026 року, +20% з 1 вересня 2026 року.
  • Безкоштовне харчування для 4,4 млн школярів 1–11 класів з 1 жовтня 2026 року.
  • Стипендії для студентів — збільшення удвічі для понад 163 тисяч осіб з 1 вересня 2026 року.

Наука

  • Фінансування: 19,9 млрд грн (+5,4 млрд грн від 2025 року).
  • Передбачено підтримку молодих вчених, фінансування ключових наукових установ, створення оборонних дослідницьких центрів, розробки для бізнесу.

Охорона здоров’я

  • Загальні видатки: 258 млрд грн (+38 млрд грн від 2025 року).
  • Зарплати лікарів первинної та екстреної допомоги — до 35 тис. грн, особливі надбавки медикам у прифронтових регіонах.
  • Програма медичних гарантій — 191,6 млрд грн (+16,1 млрд грн від 2025 року).
  • Безкоштовні ліки для хронічних хворих (серцево-судинні, діабет тощо).
  • Чекап 40+: 10 млрд грн на скринінг здоров’я для громадян віком від 40 років.

Пенсійне забезпечення

  • Загальні видатки: 1 трлн 27 млрд грн (+123,4 млрд грн від 2025 року).
  • Передбачена індексація пенсій.

Соціальна сфера

  • Фінансування: 467,1 млрд грн (+45,3 млрд грн від 2025 року).
  • Допомога внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, протезування, програми «єЯсла» та «Пакунок школяра».
  • Новий напрям — підтримка демографічного розвитку: 24,5 млрд грн (допологова допомога, одноразові виплати при народженні, догляд за дитиною до 1 року).

Ветеранська політика

  • Видатки: 17,9 млрд грн (+6,1 млрд грн від 2025 року).
  • Компенсації на житло для ветеранів з інвалідністю І–ІІ групи, заходи з інтеграції, ветеранські простори.
  • Додатково: 0,8 млрд грн на стоматологію для ветеранів.
Сентябрь 15th, 2025 | Category: Новини українською, Новости, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  