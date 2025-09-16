Смілянський спростував чутки про можливий дефолт Укрпошти

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський заявив, що інформація про нібито загрозу дефолту компанії та необхідність докапіталізації на 826 млн грн не відповідає дійсності.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Жодного дефолту немає і не буде… Джерелом цієї історії став лист Національного банку, підписаний його головою Андрієм Пишним. У документі зазначено, що потреба в капіталізації Укрпошти нібито входить до переліку чотирьох ключових ризиків для фінансової системи України», — зазначив Смілянський.

За його словами, одразу після появи цих новин з’явилася ще одна — про те, що замість передачі ПІН Банку Укрпошті Нацбанк пропонує ліквідувати установу.

«Навіть якби це було правдою (а це не так), і Укрпошта справді потребувала 826 млн грн, тобто менше 20 млн доларів. Невже настільки мізерна сума могла б похитнути фінансову систему країни? Очевидно, що ця версія надумана, аби завадити отриманню банку», — наголосив керівник.

Він також нагадав, що станом на 1 червня капітал компанії перевищував 4 млрд грн. Проте після зміни методики розрахунку з боку НБУ ця цифра знизилася на 600 млн.

«Фактично нічого не сталося — лише Нацбанк змінив формулу. До того ж передбачено перехідний період до 1 січня 2026 року, щоб привести показники у відповідність до нових вимог. Ми це зробимо власними силами, без використання коштів держбюджету», — пояснив Смілянський.

Крім того, він повідомив, що операційний прибуток пошти у 2024 році перевищив 650 млн грн, а збиток виник виключно через курсові різниці та амортизацію, пов’язану з інвестиціями в автоматизацію.

«І хто ж відповідає за валютний курс? На жаль, Нацбанк досі не змінив законодавство відповідно до реалій, тому Укрпошту регулюють за тими ж нормами, що й ломбарди. Щоб переконатися, що всі ці розмови вигадані, достатньо подивитися на держбюджет — там немає жодних видатків на капіталізацію Укрпошти», — підсумував він.