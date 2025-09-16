Японія відмовилась підтримати ініціативу США щодо підвищення тарифів на російську нафту

Міністр фінансів Японії Кацунобу Като заявив, що Токіо не підтримає пропозицію Вашингтона про запровадження підвищених мит проти Китаю та Індії, які закуповують нафту в Росії.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Японія взяла на себе зобов’язання в межах СОТ не перевищувати встановлені тарифні обмеження та забезпечувати рівні умови для всіх країн-членів, якщо вони дотримуються правил організації», — наголосив Като. За його словами, підвищення тарифів, наприклад, до 50% лише через те, що певна держава купує російську нафту, є практично нереальним.

Його слова прозвучали після онлайн-зустрічі міністрів фінансів країн «Великої сімки», на якій США закликали партнерів розглянути введення мит до 100% проти Китаю та Індії. Водночас у Токіо ставляться до цієї ідеї обережно, адже сама Японія продовжує закуповувати енергоресурси в Росії. Зокрема, проєкт «Сахалін-2» і далі відіграє ключову роль у забезпеченні енергетичної стабільності країни та не потрапляє під західні санкції.

За даними Міністерства торгівлі, у червні частка російської нафти в японському імпорті становила близько 1%.

«Ми аналізуємо, який формат тиску буде найефективнішим, і координуємо дії з партнерами по G7», — додав Като, коментуючи заходи для посилення тиску на Росію через її війну проти України.