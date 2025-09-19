За 8 місяців 2025 року українці сплатили 103,3 млрд грн військового збору

Про це повідомила Державна податкова служба.

«Протягом січня – серпня 2025 року платники спрямували на підтримку армії 103,3 млрд грн військового збору. Порівняно з відповідним періодом минулого року це більше в 4 рази, або +75,2 млрд гривень», – йдеться в повідомленні.

Найбільше військового збору сплатили мешканці Києва (33,5 млрд грн), Дніпровщини (11,7 млрд грн), Львівщини (8 млрд грн) та Харківщини (6,5 млрд грн).

ДПС пояснює, що зростання суми спричинене підвищенням ставки військового збору до 5 % з 1 грудня 2024 року та своєчасною сплатою збору платниками.