Трамп звинуватив ООН в бездіяльності

Про це він сказав у Нью-Йорку під час загальних дебатів високого рівня Генеральної асамблеї ООН, передає Еспресо.

Дональд Трамп наголосив, що за 7 місяців зупинив 7 війн, «які, як всі казали, неможливо зупинити».

«Деякі з них тривали 30 років, 31 рік, 36 років, одна з них тривала 29 років. Я зупинив 7 війн. У цих війнах вбивали сотні тисяч людей. Сюди входять Камбоджа, Таїланд, Конго, Руанда, Пакистан та Індія, Ізраїль та Іран, Єгипет та Ефіопія, Вірменія та Азербайджан. Жоден президент чи премʼєр-міністр, жодна країна не зробили нічого схожого в історії. Я зробив це всього за 7 місяців. Ніколи нікому таке ще не вдавалося», — заявив Дональд Трамп.

Разом з тим він розкритикував ООН за бездіяльність.

«Шкода, що мені довелося цим займатися замість ООН. На жаль, в усіх випадках ООН навіть не намагалася ніяк допомогти. Я зупинив 7 країн, мав справи з лідерами цих країн, а мені з ООН навіть не подзвонили і не запропонували допомогу навіть щодо складання угоди», — наголосив президент США.

Він зауважив, що не задумувався про свій внесок, адже був зайнятий завершенням війн.