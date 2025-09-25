Експрезидента Франції Саркозі засудили до п’яти років у «лівійській справі»

Французький суд 25 вересня визнав колишнього президента Ніколя Саркозі частково винним у справі про фінансування його виборчої кампанії коштами лівійського диктатора Муаммара Каддафі. Політику призначили покарання — п’ять років ув’язнення, з яких частина може бути відстрочена, а також штраф у 100 тисяч євро.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на BFMTV.

Прокуратура вимагала жорсткішого вироку — сім років тюрми, штраф у 300 тисяч євро та п’ятирічну заборону займати державні посади.

Рішення суду стало несподівано суворим для Саркозі. Очікується, що він може потрапити за ґрати вже найближчими тижнями.