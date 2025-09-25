НАБУ заявило про тиск після обшуків у колишніх детективів, які працюють в Укрзалізниці. СБУ надала пояснення

Національне антикорупційне бюро України повідомило, що СБУ 25 вересня провела обшуки у колишніх детективів, які нині займають посади в «Укрзалізниці». У Бюро припускають, що слідчі дії можуть бути пов’язані з попередньою роботою цих осіб, адже вони брали участь у розслідуваннях проти організованих злочинних груп у держструктурах, включно з СБУ.

У НАБУ заявили, що такі дії виглядають як «системний тиск на незалежність антикорупційних органів».

Своєю чергою, СБУ пояснила, що проводить судом санкціоновані обшуки в межах кримінального провадження щодо зловживань у сфері вантажних перевезень «Укрзалізниці».

У відомстві підкреслили, що слідчі дії стосуються лише посадовців компанії та приватних підприємців — фігурантів справи, і не мають жодного стосунку до тиску на антикорупційні інституції.

Також у СБУ наголосили, що розслідування відбувається у повній відповідності до закону, адже будь-які зловживання в роботі залізниці, яка є критичною для логістики ЗСУ, постачання зброї та вантажів на фронт, є неприйнятними.