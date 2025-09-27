Трамп сказав Зеленському, що США відкриті до постачань Україні нової далекобійної зброї

Про це пише The Wall Street Journal.

Як повідомили високопоставлений американський і український чиновники, під час зустрічі на полях Генасамблеї ООН український президент попросив США надати Україні більше ракет великої дальності та дозвіл на їх застосування по території Росії.

Натомість Трамп відповів, що не проти цієї ідеї, хоча обидва чиновники зауважили, що американський президент не взяв на себе жодних зобов’язань щодо скасування заборони США на такі атаки.

Зокрема, під час цієї зустрічі Зеленський попросив Трампа надати Україні крилаті ракети Tomahawk. За словами високопоставлених американського та європейського чиновників, адміністрація Трампа вже розглядає можливість надання цієї та іншої зброї великої дальності.

Джерела зі США та ЄС зазначили, що наступного тижня українські чиновники мають вирушити до Вашингтона для переговорів з міністром оборони Пітом Геґсетом. Геґсет та його заступник з питань політики Елбрідж Колбі контролюють запити Києва щодо використання американської зброї проти російської території. З весни вони блокували використання Україною ракет ATACMS.

«Рішення про надання високоточних ракет Tomahawk буде значним посиленням допомоги з боку США і може створити технічні проблеми для Києва. Іншим варіантом може бути поповнення невеликих залишків ракет Atacms в Україні або іншої системи з арсеналу США», — підсумували у WSJ.