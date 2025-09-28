Повітряний простір Данії закриють для всіх цивільних дронів

Про це повідомляє міністерство транспорту Данії.

Наступного тижня Данія прийматиме саміт ЄС. Потрібно повністю зосередитися на безпеці. З огляду на нещодавні інциденти з дронами в кількох аеропортах, міністр транспорту Томас Даніельсен, у консультації з міністром оборони Троельсом Лундом Поульсеном та міністром юстиції Петером Хуммельгором, вирішив скористатися опцією, передбаченою законом про авіацію, щоб закрити повітряний простір Данії для всіх цивільних польотів дронів протягом цього тижня

«Наразі ми перебуваємо у складній безпековій ситуації, і ми повинні забезпечити найкращі можливі умови роботи для збройних сил та поліції, коли вони будуть відповідати за безпеку під час саміту ЄС. Завдання, яке вже вимагає значних зусиль від нашої влади, яка цілодобово працює над захистом данців та наших гостей», — каже міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.