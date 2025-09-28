За добу війни РФ втратила 7 танків, 45 артсистем та 1110 військових

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1108510 (+1110) осіб;
- танків – 11211 (+7) од;
- бойових броньованих машин – 23290 (+2) од;
- артилерійських систем – 33231 (+45) од;
- РСЗВ – 1503 (+1) од;
- засоби ППО – 1223 (+0) од;
- літаків – 427 (+0) од;
- гелікоптерів – 345 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 64385 (+454);
- крилаті ракети – 3747 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 63040 (+131);
- спеціальна техніка – 3977 (+0).
Дані уточнюються.
