 
  »

За добу війни РФ втратила 7 танків, 45 артсистем та 1110 військових

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1108510 (+1110) осіб;
  • танків – 11211 (+7) од;
  • бойових броньованих машин – 23290 (+2) од;
  • артилерійських систем  – 33231 (+45) од;
  • РСЗВ – 1503 (+1) од;
  • засоби ППО – 1223 (+0) од;
  • літаків – 427 (+0) од;
  • гелікоптерів  – 345 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 64385 (+454);
  • крилаті ракети – 3747 (+0);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 63040 (+131);
  • спеціальна техніка – 3977 (+0).

Дані уточнюються.

Сентябрь 28th, 2025 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  