Путін оголосив осінній призов: у військо відправлять понад 130 тисяч росіян

Володимир Путін підписав указ про проведення чергового осіннього призову до армії Росії. Кампанія триватиме з 1 жовтня до 31 грудня 2025 року та охопить громадян віком від 18 до 30 років, які не перебувають у запасі. Планується призвати 135 тисяч осіб.

Водночас указ передбачає звільнення тих військовослужбовців, у яких завершився термін служби.

У Генштабі РФ наголосили, що призовників не відправлятимуть воювати в Україну. За словами заступника начальника організаційно-мобілізаційного управління Володимира Цимлянського, кампанія проходитиме з використанням Єдиного реєстру військового обліку, хоча паперові повістки теж залишаться чинними.