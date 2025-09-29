СБУ затримала підприємця, який намагався переправити до РФ корабельну артилерію українських сил оборони

Служба безпеки України зірвала спробу незаконного вивезення з країни комплектуючих до корабельних артилерійських установок, які підприємець з Миколаєва планував продати Росії. Вартість зброї, серед якої — шестиствольні автомати АО-18 та установки АК-176М, оцінюється у близько 1,5 млн доларів.

Як повідомили в СБУ, ці системи застосовуються на військових кораблях для ураження швидкісних цілей на малих відстанях, зокрема дронів і крилатих ракет.

За даними слідства, зловмисник під час війни незаконно заволодів артилерією та планував вивезти її за кордон під виглядом бойлерів для води. Далі озброєння мали транспортувати через афілійовані компанії до країн ЄС і Південно-Східної Азії, а звідти — до РФ.

Правоохоронці затримали ділка на етапі підготовки. Під час обшуків вилучили артилерійські установки, комплектуючі до катерів і фіктивні договори з іноземними компаніями.

Йому повідомлено про підозру у підготовці до контрабанди зброї за попередньою змовою групи осіб. Чоловік перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.