Зеленський: Україна нарощує контрнаступ і посилює спроможності для ударів по РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська армія продовжує контрнаступальні дії та розвиває можливості для ударів по території Росії. Про це він повідомив після отримання доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

За словами Зеленського, Сили оборони досягають результатів у використанні далекобійних засобів: «Є позитивна динаміка нашої далекобійності, і це вже відчутно на території Росії».

Глава держави оголосив про створення Технологічної Ставки, яка зосередиться на розвитку виробництва українських дронів і ракет. Міноборони та військове командування отримали доручення визначити конкретні кроки щодо масштабування виробництва.

Сирський доповів про ситуацію на фронті в районах Покровська, Добропілля та Куп’янська. За словами президента, втрати російських сил за останній час становлять понад 3,1 тисячі осіб, з яких близько 1,8 тисячі — безповоротні. Українські війська звільнили понад 174 кв. км території та провели зачистку ще на майже 200 кв. км.

Зеленський подякував військовим за досягнення і наголосив на подальшому продовженні наступальних операцій.