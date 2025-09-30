У ЄС хочуть спростити правила вступу для України

Про це в етері Еспресо розповіла кореспондентка Тетяна Висоцька.

«ЄС хоче спростити правила вступу для України. Це ініціатива президента Європейської ради Антоніу Кошти. Він про це говорив ще минулого року. Це не нова ініціатива. Ідея полягає в тому, щоб відкривати переговорні кластери потрібне не одноголосне схвалення всіх країн-членів ЄС, а лише кваліфікованої більшості. Таким чином, якщо вдасться трактувати основні закони ЄС з тим, що це буде дозволено, то Україна зможе відкривати переговорні кластери навіть попри вето Орбана й Фіцо. Це ж своєю чергою означатиме гармонізацію українського законодавства з європейським й проводити реформи», — пояснила Висоцька.

За словами кореспондентки, питання спрощення процедури вступу України до ЄС дійсно стоїть на порядку денному.

«Зараз говорять саме про те, щоб трактувати європейське законодавство. Тобто, юристи мають сказати про те, що для закритих кластерів потрібна одностайність, а от щоб відкрити кластер, то не потрібно голосувати всім 27 країнам-членам ЄС. Це будуть обговорювати й дійсно це питання на порядку денному», — додала вона.