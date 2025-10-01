Bombshell святкує 15 років: культові парфуми Victoria’s Secret у новому образі

У 2025 році один із найвідоміших ароматів Victoria’s Secret — Bombshell — відзначає ювілей. П’ятнадцять років тому, у 2010-му, бренд представив парфуми, що миттєво підкорили американський ринок. Сьогодні вони залишаються справжньою іконою для жінок у всьому світі.

Що робить Bombshell особливим? Це поєднання фруктових і квіткових акордів, які дарують відчуття легкості, жіночності й впевненості. Яблуко, маракуйя та ананас звучать свіжо й енергійно, а півонія, орхідея та жасмин додають витонченості. Ця гармонія давно стала улюбленою серед американок і поступово здобула статус «must have» у косметичках українських модниць.

До ювілею бренд підготував сюрприз: у березні 2025 року світ побачив оновлений дизайн флакона Bombshell. Він зберіг пізнавану форму, але став більш сміливим та гламурним. Кришталеві лінії і ніжні квіткові мотиви роблять його сучасним арт-об’єктом на туалетному столику. При цьому композиція залишилась незмінною — справжні шанувальниці можуть бути спокійні.

Ювілей — гарна нагода і для прем’єри. Цього року Victoria’s Secret представила новий фланкер Bombshell St. Tropez. У ньому з’явилися тропічні відтінки, що створюють настрій відпустки: стиглі цитрусові, кокос та легкий бриз Середземного моря. Це зовсім інший характер, але впізнаваний стиль Bombshell відчувається одразу.

Особливу увагу заслуговує рекламна кампанія з моделлю Devyn Garcia. Її образ підкреслює дух Victoria’s Secret: впевненість, енергію і природну чуттєвість. Саме так виглядає сучасна жінка, яка обирає Bombshell.

П’ятнадцять років — чудовий привід оновити свою парфумерну полицю. Bombshell дарує легкість, нагадує про сонячні дні і підкреслює жіночність. Якщо ви ще не знайомі з цим ароматом, зараз саме час зробити перший крок. А ті, хто вже встиг полюбити його, зможуть відкрити нові грані разом із Bombshell St. Tropez.

Спробуйте культові парфуми й відчуйте, чому мільйони жінок обирають саме їх.