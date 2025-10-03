Reuters: постачання ракет Tomahawk в Україну малоймовірні

За оцінкою Reuters, малоймовірно, що США передадуть Україні далекобійні крилаті ракети Tomahawk, оскільки наявні запаси цих ракет призначені переважно для потреб ВМС США та інших оперативних завдань. Про це йдеться з посиланням на джерела видання.
Видання нагадує, що сенатор Дж. Д. Венс у неділю повідомив про розгляд Вашингтоном прохання Києва надати Tomahawk для ударів по цілях в глибині Росії. Окрім того, США, за повідомленнями, можуть передати Україні розвіддані щодо об’єктів енергетичної інфраструктури вглиб РФ.
Однак співрозмовники Reuters та посадовець, знайомий із питанням постачання Tomahawk, сумніваються в доцільності передачі цих дозвукових крилатих ракет з дальністю до 2 500 км. Водночас не виключено, що Україні можуть запропонувати інші варіанти озброєнь меншої дальності.
Також у публікації зазначається, що США можуть дозволити європейським союзникам закупити й передати Києву інші системи великої дальності, але саме Tomahawk у цьому списку навряд чи з’являться.
Раніше президент США Дональд Трамп змінив тон щодо конфлікту в Україні, заявивши, що Київ здатен повернути всі захоплені території; а в Кремлі попередили, що застосування Tomahawk завдасть шкоди відносинам Москви і Вашингтона.
