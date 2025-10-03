Росія вигадала історію про знищення 20 військових вантажівок після удару по зерновозах — ЦПД

Після ракетної атаки на цивільні вантажівки із зерном російське міноборони поширило неправдиву інформацію про нібито знищення 20 автомобілів Сил оборони, що перевозили безпілотники та військових. Про це повідомив Центр протидії дезінформації у Telegram.

За даними російського відомства, удар було завдано ракетами «Іскандер-М» та дронами «Герань-2», а результатом начебто стала загибель 60 українських військових. У підтвердження пропагандисти поширили відео.

Водночас у Чернігівській обласній прокуратурі уточнили: ввечері 30 вересня атаці зазнали саме вантажівки із зерновими культурами. Внаслідок удару загинув 47-річний цивільний водій.

У ЦПД підкреслили, що вигадана історія покликана виправдати удар по цивільних об’єктах та приховати смерть мирного жителя. На оприлюднених російською стороною кадрах видно звичайний транспорт без жодних ознак військового призначення, що фактично підтверджує воєнний злочин.