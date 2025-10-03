Трамп оголосив дедлайн для ХАМАС і пригрозив «пеклом», якщо угоди щодо Гази не буде

У п’ятницю, 3 жовтня, президент США Дональд Трамп оголосив, що дає ХАМАС час до вечора неділі, аби погодити угоду щодо сектора Гази — і попередив, що в разі її відсутності на угруповання «обрушиться таке пекло, якого ніхто раніше не бачив». Повідомлення опубліковано в його соцмережі Truth Social.

Трамп назвав ХАМАС «жорстокою загрозою», нагадав про масові вбивства 7 жовтня та стверджував, що у відповідь нібито вже було знищено понад 25 тисяч «солдатів» ХАМАС. Він також закликав палестинців негайно евакуюватися в безпечніші райони Гази, щоб уникнути майбутніх ударів.

За словами американського лідера, великий пакет домовленостей, у який начебто ввійшли багаті країни Близького Сходу та США, уже підписаний Ізраїлем і передбачає збереження життя залишків бойовиків ХАМАС; це, за його словами, «останній шанс». Трамп також зажадав негайного звільнення всіх заручників і повернення тіл загиблих.

Дедлайн він встановив на неділю, 18:00 за вашингтонським часом, попередивши, що у випадку провалу угоди почнуться безпрецедентні удари по ХАМАС.