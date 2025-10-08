Китай ставить Росії «особливі» умови — співпраця вигідна перш за все Пекіну

Ростислав Павленко наголошує, що ствердження про стійкість Росії завдяки підтримці Китаю перебільшується: Пекін насамперед керується власними інтересами, і «допомога» Москві супроводжується жорсткими умовами.

По-перше, Китай купує російський газ значно дешевше, ніж європейські та турецькі покупці. Згідно з прогнозом Мінекономіки РФ, у 2025 році експортна ціна газу до Китаю становитиме близько $249 за тисячу кубометрів, тоді як на західні ринки — майже $402, тобто майже на 38% дорожче. Прогнозується, що розрив у цінах триматиметься щонайменше на рівні 27% протягом наступних трьох років, що робить переорієнтацію на китайський ринок малоприбутковою і підсилює залежність Кремля від Пекіна.

По-друге, санкції працюють і тиснуть на Росію навіть через механізми, які реалізує Китай. Зокрема, у порту Циндао з 1 листопада вводять суворі правила для танкерів: перевірятимуть їхній вік, страхове покриття та коректність реєстраційних даних. Судна з низьким рейтингом — наприклад, старші за 31 рік або без дійсних страхівок — не допускатимуться до розвантаження. Журналісти пов’язують ці заходи з прагненням обмежити роботу «тіньового флоту», яким Росія й Іран обходять санкції.

Отже, щоб позбавити Москву доступу до китайських ресурсів, необхідно зробити таку співпрацю дедалі менш вигідною для Пекіна. Павленко вважає, що саме цей шлях поступово підриває можливості РФ і робить її економіку вразливішою.