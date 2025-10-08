В Естонії агента ФСБ засудили до майже 5 років ув’язнення за шпигунство

У вівторок, 7 жовтня, суд Естонії визнав місцевого громадянина Івана Дмитрієва винним у шпигунстві на користь Російської Федерації та засудив його до 4 років і 11 місяців позбавлення волі.

Про це повідомляє ERR.

Слідство встановило, що з березня по травень 2025 року Дмитрієв співпрацював з офіцером прикордонного підрозділу ФСБ Олександром Бобковим, передаючи йому розвідувальні дані. Зокрема, російську сторону цікавила інформація про Кайтселійт (Сили оборони Естонії), політичну ситуацію в Нарві, діяльність музею Нарвського замку та пересування естонських військових.

Агента затримали після участі у військових навчаннях, коли він готувався до поїздки в Росію для зустрічі зі своїм куратором.

Заступник генерального директора Поліції безпеки (КАПО) Тааві Нарітс зазначив, що російські спецслужби активно шукають контакти серед осіб, пов’язаних із силовими структурами Естонії, та їхніх близьких.

Раніше, 19 вересня, МЗС Естонії направило ноту протесту посольству РФ через заклики Москви до молоді здобувати освіту в Росії або на тимчасово окупованих українських територіях.