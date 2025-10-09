Австрія може відмовитися від проведення Євробачення-2026 у разі виключення Ізраїлю — країні загрожує штраф у 40 мільйонів євро

Керівництво Австрійської народної партії (ÖVP) закликало національного мовника ORF відмовитися від проведення Євробачення-2026, якщо більшість європейських країн підтримає рішення про дискваліфікацію Ізраїлю. Про це повідомляє OE24.

За інформацією видання, низка держав, очолюваних Іспанією, виступає за виключення ізраїльського учасника з конкурсу. Європейська мовна спілка (EBU) планує провести таємне голосування щодо цього питання в середині листопада. Інсайдери припускають, що більшість мовників може підтримати усунення Ізраїлю.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц уже заявив, що у такому випадку Німеччина також бойкотуватиме Євробачення-2026.

Водночас канцлер Австрії Крістіан Штокер та державний секретар Александер Прелль мають намір чинити тиск на ORF і міську владу Відня, щоб запобігти проведенню конкурсу в країні.

«Неможливо, щоб саме ми, з усіх країн, забороняли єврейському артисту виступати у Відні», — заявив високопосадовець із ÖVP.

Проте відмова Австрії від проведення конкурсу може коштувати державі до 40 мільйонів євро штрафу. Згідно з умовами участі в Євробаченні-2025, ORF уже офіційно зобов’язався прийняти подію у разі перемоги. У разі відмови мовнику доведеться компенсувати витрати новому місту-організатору.

Гендиректор ORF Роланд Вайсманн дав зрозуміти уряду, що в такому випадку саме йому доведеться покрити штрафні витрати.

Мер Відня у коментарі OE24 заявив, що виключення Ізраїлю буде помилкою, і натякнув, що місто готове прийняти Євробачення, оскільки це може принести значні економічні вигоди.

Передумови суперечки щодо участі Ізраїлю

Після Євробачення-2025 у Швейцарії іспанський мовник RTVE заявив, що високі оцінки Ізраїлю та України з боку глядачів пов’язані з воєнними конфліктами, і запропонував переглянути систему телеголосування.

У відповідь речник ізраїльського посольства в Іспанії Таль Іцхаков назвав таку реакцію «колективною істерикою» та проявом «прихованого антисемітизму».

Слідом за Іспанією мовники Бельгії (VRT) і Нідерландів (AVROTROS, NPO) закликали до більшої прозорості під час підрахунку голосів. У Європейській мовній спілці натомість наголосили, що процедура голосування є «однією з найточніших у світі» і проходить багаторівневу перевірку.

Нещодавно глава ісландського мовника RÚV Стефан Йон Хафштейн запропонував запровадити нейтральні прапори для спірних країн — за аналогією з Олімпійськими іграми.

У вересні організатори Євробачення закликали Ізраїль або відмовитися від участі у конкурсі-2026, або виступити під нейтральним прапором.