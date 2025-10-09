Зеленський провів телефонну розмову з переможцем виборів у Чехії Андреєм Бабішем

Лідер партії ANO, що перемогла на парламентських виборах у Чехії, Андрей Бабіш повідомив про телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це політик написав у соцмережі Х, передає Європейська правда.

Бабіш, який під час виборчої кампанії обіцяв припинити чеську програму постачання боєприпасів для України, зазначив, що радий ініціативі Зеленського та його готовності поділитися інформацією про поточну ситуацію.

«Я висловив йому нашу підтримку і побажання, щоб війна завершилася якомога швидше. Ми також домовилися, що якщо все складеться, я відвідаю Україну наступного року, і ми обговоримо все особисто», — написав Бабіш.

Раніше, 8 жовтня, політик заявляв, що у разі формування уряду під керівництвом його партії не виділятиме бюджетні кошти на озброєння для України.

Також Бабіш виступав за скасування “снарядної ініціативи”, яка передбачає постачання Україні артилерійських боєприпасів. Утім, нещодавно він пом’якшив позицію, зауваживши, що питання підтримки України має вирішуватися на рівні НАТО.

Нагадаємо, за результатами парламентських виборів у Чехії 3–4 жовтня партія ANO отримала 34,5% голосів, ставши лідером перегонів.

