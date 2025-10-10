На Львівщині звільнили водія приміського автобуса через некоректне ставлення до матері загиблого військового

На Львівщині водія автобуса маршруту №114 Львів – Сороки Львівські – Ямпіль звільнили після інциденту з пасажиркою, яка мала право на безкоштовний проїзд.

Про це повідомила Львівська обласна військова адміністрація, передає Еспресо.Захід.

9 жовтня у мережі з’явилося відео, на якому водій цього маршруту, перебуваючи за кермом, дозволив собі грубощі та зневажливі висловлювання на адресу пасажирки. Інцидент стався близько 10:20 на зупинці Скнилівок.

Під час посадки жінка показала посвідчення члена сім’ї загиблого військовослужбовця, яке дає право на безкоштовний проїзд. У відповідь водій іронічно сказав: «Я тішуся». Як з’ясувалося, йшлося про матір воїна, який загинув на війні.

Після розголосу випадку департамент дорожнього господарства Львівської ОДА направив перевізнику ПП «Транс-Спорт» лист із вимогою надати пояснення, провести службову перевірку та вжити дисциплінарних заходів. Також перевізника зобов’язали провести додаткові інструктажі для всіх водіїв щодо дотримання правил перевезення пасажирів і етичної поведінки.

Як повідомив директор департаменту Орест Шуліковський, за грубе порушення трудової дисципліни керівництво підприємства ухвалило рішення звільнити водія маршруту №114.