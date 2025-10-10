Росіяни отримали 17 підозр і 3 вироки за злочини проти українських журналістів

Українські правоохоронці повідомили 17 підозр громадянам РФ, причетним до злочинів проти журналістів. Троє росіян уже засуджені, ще 11 обвинувальних актів передано до суду.

Про це розповів начальник управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора Тарас Семків під час Donbas Media Forum, повідомляє «Слідство.Info».

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили 58 українських журналістів і 9 іноземних – з Франції, США, Литви, Великої Британії та Ірландії.

Ще 25 українських та 15 іноземних медійників отримали поранення.

Крім того, 18 українських журналістів перебувають у російському полоні, один вважається зниклим безвісти.

Загалом відкрито 124 кримінальні провадження. Підозри, зокрема, оголошено:

начальнику слідчого ізолятора №2 у Таганрозі, який катував українську журналістку Вікторію Рощину ;

заступнику начальника Генштабу ЗС РФ — за обстріл готелю “Сапфір” у Краматорську , де загинув журналіст, а ще п’ятеро отримали поранення;

російським військовим, які під час окупації села Ягідне на Чернігівщині розстріляли відеорежисера телеканалу “Дитинець” Романа Нежиборця.

У 2024 році суд також визнав винними представників збройних формувань “ДНР” у викраденні, незаконному ув’язненні та катуванні українського журналіста в Каховському районному відділі поліції.

Раніше під час роботи на Донеччині загинув французький фотокореспондент Антоні Лаллікан, його український колега Георгій Іванченко отримав поранення.