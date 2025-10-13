Кабмін скоротив терміни опалювального сезону

Про це йдеться у постанові Кабміну.

Кабінет міністрів ухвалив рішення змінити строки опалювального сезону, йдеться у документі датованому 8 жовтням. У 2025–2026 роках тепло в домівках українців почнуть подавати з 1 листопада, а завершиться сезон 31 березня 2026-го. Це означає, що опалення в оселях українців та бюджетних установ з’явиться пізніше, ніж у попередні роки, коли офіційний старт зазвичай припадав на жовтень.

Відповідні зміни внесено до урядової постанови № 812 від 19 липня 2022 року, яка регулює особливості постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам. Як пояснюють у Кабміні, новий підхід дозволить ефективніше використовувати енергоресурси та знизити навантаження на газовий ринок.