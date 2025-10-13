Труханов: на комісії при президенті розглянуть питання про позбавлення мене українського громадянства

Про це йдеться у зверненні, оприлюдненому ним ввечері неділі, 12 жовтня 2025 року, одночасно на фейсбуці та телеграмі.

«Ті фейкові паспорти, які іноді публікують — недійсні, фальшиві. Якщо хтось має такі документи — їх потрібно знищити. Ця історія повернулась і зараз. Я не звернув би на неї уваги, якби не дізнався, що завтра, на комісії при президентові України планують розглянути питання про позбавлення мене українського громадянства через нібито наявність російського», — зазначив Труханов.

За його словами, в якості доказу начебто наявності у нього паспорта РФ є відповідь, отримана «якимсь адвокатом», котрий «у квітні цього, 2025 року, звернувся в Крим з питанням про моє громадянство». «Подивіться на датування — паспорт, мовляв, виданий 15 грудня 2015 року. Але в цей період я фізично знаходився в Одесі — це видно в моїх публікаціях і фото — та й не тільки в моїх. Отже отримати такий документ особисто було неможливо. Біометричні процедури вимагають особистої присутності», — зазначив чинний міський голова Одеси, продемонструвавши чорнобілу копію цього так званого паспорта.