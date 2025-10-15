НАТО планує збивати російські літаки над своєю територією

Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, країни НАТО прагнуть узгодити спільні принципи відкриття вогню по ворожих цілях. Зокрема мова йде про винищувачі, що несуть ракети класу «повітря-земля» і входять у повітряний простір країн Альянсу.

«Керівники оборонних відомств хочуть, щоб російські літаки, що несуть ракети наземного призначення над повітряним простором союзників, стали можливими цілями», — йдеться у повідомленні.

Нові правила обговорюватимуть міністри оборони країн НАТО на зустрічі у середу, 15 жовтня. Альянс змушений діяти на тлі зростання кількості російських провокацій у повітрі.