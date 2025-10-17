Індія скоротить імпорт російської нафти на 50% після переговорів зі США

Про це пише Reuters з посиланням на слова представника Білого дому.
Індійські нафтопереробні заводи вже почали зменшувати закупівлі, однак джерела в Індії зазначають, що суттєві зміни можуть бути помітні лише у статистиці за грудень або січень.
За словами співрозмовників видання, індійські нафтопереробні заводи вже зробили замовлення на листопад, які включають також деякі партії вантажів, що мають надійти в грудні.
Водночас уряд Індії ще офіційно не звертався до компаній із проханням зменшити імпорт російської нафти.
Міністерство нафти Індії та найбільші нафтопереробні підприємства, що закуповують російську сировину, наразі не коментували ситуацію.
