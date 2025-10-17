У багатьох областях запроваджені аварійні відключення світла

Про це повідомляє Укренерго .

Наслідки обстрілів

Внаслідок чергових російських дронових атак на енергооб’єкти станом на ранок є знеструмлені споживачі в кількох областях. Через складну ситуацію в енергосистемі – у Києві, Київській, Черкаській, Житомирській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та частково Чернігівській, Хмельницькій і Вінницькій областях запроваджені аварійні відключення. На Чернігівщині, за командою обленерго, запроваджені погодинні відключення електроенергії обсягом трьох черг. Також в усіх регіонах України з 07:00 до 22:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Причина таких заходів – наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

О 10:27 у ДТЕК поінформували, що екстрені відключення світла скасовують у Києві та області, а о 12:49 — на Дніпровщині.

Споживання

Споживання електроенергії тримається на високому рівні. Станом на 6:30, воно було таким же, як і попереднього дня – 16 жовтня. Причина – утримання хмарної та холодної погоди у більшості регіонів України.

16 жовтня добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 3,4% вищим, ніж максимум 15 жовтня. Причина – зниження температури повітря у всіх регіонах України.