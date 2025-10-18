Мерц: візит до Вашингтону не був таким, на який сподівався Зеленський

Про це очільник німецького уряду заявив у суботу, 18 жовтня 2025 року, передає Bild.

«Візит не був таким, на який сподівався Зеленський. Думаю, я можу сказати це тут», — зазначив Мерц.

Відповідно, Україна потребуватиме ще більшої європейської допомоги, тому що війну з РФ можна припинити лише за умови, що Україна буде військово сильною. Тож він, як прем’єр ФРН, працюватиме над тим, щоб підтримати Україну «фінансово, політично і, звичайно, військово», йдеться у матеріалі Bild.

При цьому капітуляція України не є варіантом, наголосив Мерц оскільки тоді Росія нападе на наступну європейську країну. «На жаль, це правда: Росія не змирилася з тим фактом, що світ такий, яким він є сьогодні», – сказав Мерц, маючи на увазі розпад Радянського Союзу. Президент Росії Володимир Путін хоче змінити це силою. «Нам доведеться знову захищатися», — підсумував федеральний канцлер Німеччини.