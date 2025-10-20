«Зараз правильний момент, щоб підштовхнути ситуацію до закінчення війни»: Зеленський провів розмову з Макроном

Про це Зеленський повідомив у telegram.

«Говорив з Емманюелем Макроном. Зараз правильний момент, щоб підштовхнути ситуацію до закінчення війни, і головне – повністю скористатися всіма можливостями й правильно тиснути на Росію. Тиск на того, хто почав війну, – це ключ до розвʼязки», — написав Зеленський.

Він додав, що вони обговорили з президентом Франції усі актуальні аспекти дипломатії та нещодавні контакти з партнерами.

«Вдячний за підтримку. Домовилися зустрітись найближчим часом», — підсумував Зеленський.