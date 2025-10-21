 
  »

Угорщина не блокуватиме новий пакет санкцій ЄС проти РФ, – МЗС

Про це повідомляє Euractiv.

«Міністри також сьогодні чітко заявили, що після 19-го пакету нам слід працювати над наступним пакетом. Він не буде останнім», – зазначила Кая Каллас, головний дипломат ЄС, на пресконференції в понеділок.

Запропонований Єврокомісією минулого місяця, 19-й пакет санкцій передбачає поступову відмову ЄС від закупівель російського зрідженого природного газу до січня 2027 року, що є швидшим кроком порівняно з іншою забороною, яка ще розглядається. Пакет також спрямований проти компаній в Індії та Китаї, підозрюваних у допомозі Росії обходити санкції, та проти тіньового флоту російських танкерів, які уникають західних обмежень цін на нафту.

Австрія зняла свої застереження щодо пакета в п’ятницю, і посли ЄС продовжать обговорення сьогодні ввечері. Європейські лідери планують чинити тиск на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, щоб він зняв своє вето, під час зустрічі в Брюсселі в четвер. Фіцо пов’язує своє блокування з політикою ЄС щодо відмови від автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння і, ймовірно, вимагатиме поступок.

Октябрь 21st, 2025 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  