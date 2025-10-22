СБУ презентувала оновлені морські дрони Sea Baby з дальністю понад 1 500 км

Служба безпеки України представила нове покоління морських безекіпажних платформ Sea Baby, які вже брали участь у операціях у Чорному морі, зокрема під час одного з ударів по Кримському мосту 3 червня 2025 року. Про це відомство повідомило в соцмережах.

За словами голови СБУ Василя Малюка, дрони «змінили розклад сил на Чорному морі»; нова версія ще ефективніша та дозволяє продовжувати операції проти російського флоту. Бригадний генерал СБУ Іван Лукашевич («Хантер») додав, що під час цьогорічного удару морські платформи доставили вибухівку до потрібної точки, внаслідок чого були підірвані опори споруди.

У відомстві зазначили, що фінансування на розробку надходило частково через платформу UNITED24. Представник 13-го управління ДВКР повідомив, що оновлені Sea Baby можуть долати дистанції понад 1 500 км, нести до 2 000 кг корисного навантаження, мають посилені двигуни та сучасні навігаційні системи.

Розробники показали дві модифікації: одна оснащена гіростабілізованою кулеметною установкою з автосупроводом цілі, інша — важким озброєнням, зокрема 10-зарядною реактивною системою залпового вогню типу «Град». У СБУ додали, що тривають роботи над іншими зразками озброєння, які вже застосовуються в Чорному морі, але деталі наразі не розголошують.

Нагадаємо: у грудні 2024 року СБУ повідомляла про використання Sea Baby проти російських вертольотів і літаків у Керченській бухті, де на дронах були встановлені крупнокаліберні кулемети з автоматичним наведенням.