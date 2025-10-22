«  
Сили оборони України атакували військові об’єкти РФ у Мордовії та Дагестані

У ніч проти 22 жовтня підрозділи Сил оборони України здійснили удари по низці стратегічних цілей на території Росії в межах операцій із послаблення її воєнно-економічного потенціалу.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У Мордовії вибухи пролунали на Саранському машинобудівному заводі, який виробляє протипіхотні інженерні боєприпаси, комплекти мінування, детонатори та елементи систем ініціювання.

Крім того, було уражено Махачкалінський нафтопереробний завод у Дагестані — один із ключових об’єктів постачання пального для Каспійського флоту РФ. За даними Генштабу, ракети влучили в одну з переробних установок. Підприємство має річну потужність до 1 мільйона тонн нафтопродуктів.

Наразі уточнюється масштаб завданих збитків.

Українські Сили оборони наголосили, що продовжуватимуть операції, спрямовані на ослаблення військово-економічної бази Росії, щоб змусити її припинити агресію проти України.

Октябрь 22nd, 2025

