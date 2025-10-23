Ціни на пальне 23 жовтня: скільки коштують бензин, дизель і автогаз в Україні

Станом на 23 жовтня середня ціна бензину А-95 в Україні становить 58,68 грн/л, повідомляє Еспресо.TV з посиланням на дані фінансового порталу «Мінфін».

Середні ціни на пальне по Україні:

А-95 преміум — 63,41 грн/л

А-95 — 58,68 грн/л

А-92 — 57,25 грн/л

Дизельне пальне — 55,84 грн/л

Автогаз — 34,44 грн/л

На підконтрольній території України А-95 преміум доступний на більшості АЗС. Найдешевше його можна придбати у мережі ZOG (Запорізька область) — 55,00 грн/л, а найдорожче — у мережі «Автотранс» (Полтавщина) — 65,98 грн/л. На Луганщині цей вид пального відсутній.

А-95 продається у всіх областях, окрім Луганської. Найнижча ціна — 50,00 грн/л у ZOG, а найвища — 61,99 грн/л у мережах OKKO та WOG.

А-92 також відсутній на Луганщині. В інших регіонах його можна придбати за ціною від 49,00 грн/л (ZOG) до 58,99 грн/л (BVS, Київська, Полтавська та Сумська області).

Дизельне пальне доступне майже по всій території країни, окрім Луганщини. Найдешевше — 49,20 грн/л (АЗС «Фактор», Житомирщина), найдорожче — 58,99 грн/л (OKKO, WOG).

Прогнози експертів

Фахівці прогнозують, що у 2025 році ціни на пальне можуть зростати через:

підвищення світових цін на нафту ;

дію нового акцизного законодавства.

Від 1 вересня 2024 року почало діяти поступове підвищення акцизів до 2028 року. З початку 2025 року ставки становлять:

на бензин — 271,7 євро/т (було 242,6);

на дизель — 215,7 євро/т (було 177,6);

на автогаз — 193 євро/т (було 165).

Водночас, за прогнозом EIA, зростання світового видобутку нафти може стабілізувати ціни й стримати різкі коливання вартості пального в Україні.