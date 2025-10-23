Комітет сенату США схвалив законопроєкти про визнання РФ державою-спонсором тероризму та конфіскацію її заморожених активів

Про це повідомила посол України у США Ольга Стефанішина у telegram-каналі.

«Сьогодні Комітет сенату із закордонних справ США схвалив низку важливих для України законопроектів, що збільшать ціну агресії, та наблизять нас до тривалого, справедливого миру. Вдячні співавторами цих ініціатив з обох партій», — написала вона.

Законопроєкт S.2805 передбачає оголошення РФ державою-спонсором тероризму у випадку, якщо Москва не поверне понад 19 тисяч українських дітей.

Зазначається, що державний секретар США, не пізніше ніж через 60 днів із дати набрання чинності закону, зобов’язаний подати Конгресу звіт з підтвердженням, що українські діти, насильно вивезені Росією після початку повномасштабного вторгнення, були повернуті до своїх родин або законних опікунів, а також що триває процес їхньої реінтеграції в українське суспільство.