Прем’єр Фінляндії закликав Трампа дозволити Україні використовувати ракети Tomahawk

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо виступив за надання Україні американських крилатих ракет великої дальності Tomahawk для ударів по військових цілях на території Росії.

Як пише «Європейська правда» з посиланням на Politico, Орпо заявив, що Росія залишається постійною загрозою для безпеки Європи, тому США мають надати Україні всі необхідні засоби для оборони й стримування агресора.

«Путін вірить лише у силу. Якщо ми хочемо зупинити війну, ми маємо бути на тому ж рівні або навіть сильнішими за Росію», — наголосив Орпо, прибувши до Брюсселя на саміт лідерів ЄС.

Фінський прем’єр зазначив, що рішення про надання Tomahawk залежить від Дональда Трампа, і висловив сподівання, що Вашингтон дозволить Україні використовувати ракети для контрударів та самозахисту.

Орпо також нагадав, що Фінляндія має вплив на Трампа, оскільки президент Александер Стубб підтримує із ним дружні стосунки.

Президент Володимир Зеленський раніше повідомляв, що Путін проявляв зацікавленість у мирі, коли Трамп розглядав можливість передачі Україні Tomahawk, але після того, як ці ракети виключили з переговорів, Москва відмовилася від мирних ініціатив.

Заява Орпо пролунала невдовзі після того, як Трамп оголосив нові санкції проти російських нафтових компаній, що стало найжорсткішим кроком США для посилення тиску на Кремль.

Під час звернення до лідерів ЄС у четвер Зеленський наголосив, що Україна розраховує отримати далекобійні ракети і від європейських партнерів.