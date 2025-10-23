Верховна Рада ухвалила закон про перепоховання загиблих військових: що передбачено

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №12413, який регулює порядок безоплатного перепоховання військовослужбовців та інших осіб, що загинули під час захисту незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України.

Рішення підтримали 285 народних депутатів, повідомив член фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Документ визначає, що норми безоплатного поховання тепер поширюються і на перепоховання.

Раніше на законодавчому рівні безоплатне поховання гарантувалося лише для військових, нагороджених, зокрема:

чотирма і більше медалями «За відвагу»;

орденом «Золота зірка» (Герой України);

орденом Богдана Хмельницького всіх трьох ступенів;

відзнакою Президента «Хрест бойових заслуг».

Також держава забезпечує поховання учасників бойових дій, воїнів з інвалідністю внаслідок війни та активістів Революції Гідності.

Крім того, ЗСУ, СБУ, МВС та БЕБ повинні компенсувати витрати на поховання колишніх військових і працівників, які померли під час проходження служби.

Автори законопроєкту наголошують, що документ покликаний гідно вшанувати пам’ять загиблих захисників та допомогти сім’ям, які звертаються до місцевої влади з проханням перепоховати рідних за місцем проживання — зокрема, з деокупованих територій.

Нагадаємо, що в серпні на Національному військовому меморіальному кладовищі відбулися перші поховання невідомих військових. За перший місяць там поховали 108 захисників, серед яких 97 залишаються невстановленими.