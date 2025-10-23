«  
  »

Верховна Рада ухвалила закон про перепоховання загиблих військових: що передбачено

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №12413, який регулює порядок безоплатного перепоховання військовослужбовців та інших осіб, що загинули під час захисту незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України.

Рішення підтримали 285 народних депутатів, повідомив член фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Документ визначає, що норми безоплатного поховання тепер поширюються і на перепоховання.

Раніше на законодавчому рівні безоплатне поховання гарантувалося лише для військових, нагороджених, зокрема:

  • чотирма і більше медалями «За відвагу»;

  • орденом «Золота зірка» (Герой України);

  • орденом Богдана Хмельницького всіх трьох ступенів;

  • відзнакою Президента «Хрест бойових заслуг».

Також держава забезпечує поховання учасників бойових дій, воїнів з інвалідністю внаслідок війни та активістів Революції Гідності.

Крім того, ЗСУ, СБУ, МВС та БЕБ повинні компенсувати витрати на поховання колишніх військових і працівників, які померли під час проходження служби.

Автори законопроєкту наголошують, що документ покликаний гідно вшанувати пам’ять загиблих захисників та допомогти сім’ям, які звертаються до місцевої влади з проханням перепоховати рідних за місцем проживання — зокрема, з деокупованих територій.

Нагадаємо, що в серпні на Національному військовому меморіальному кладовищі відбулися перші поховання невідомих військових. За перший місяць там поховали 108 захисників, серед яких 97 залишаються невстановленими.

Октябрь 23rd, 2025 | Category: Новини українською, Новости, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  